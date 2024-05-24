Париж нарушил международное право, Каледония - это не Франция

Париж нарушил международное право, а вопрос Канаки-Новая Каледония не является внутренним делом Франции.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава МИД Новой Каледонии Майкл Форест в интервью "L`Humanite".

"Азербайджан, будучи председателем Движения неприсоединения, всегда поддерживал нас", - отметил дипломат, комментируя отношения с Баку.

"У нас нет никаких проблем ни с одной страной", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

По словам Фореста, в ближайшие дни он посетит Европу, где проведет встречу с членами парламента, поддерживающими Новую Каледонию.

"Форум тихоокеанских островов, Папуа-Новая Гвинея, Меланезийская инициативная группа и другие страны, международные неправительственные организации и международное сообщество оказали поддержку текущим процессам в Новой Каледонии", - сказал Форест.

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