В операциях по разминированию в Азербайджане задействованы машины отечественного производства

Еще 10 машин механического разминирования "Revival P", произведенных группой компаний "Improtex" под брендом "Made in Azerbaijan", были переданы Агентству Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что в соответствии с международными стандартами разминирования механические средства разминирования используются для обнаружения линий противопехотных и противотанковых мин, подготовки участков для расчистки территорий, сокращения подозрительно-опасных зон при поддержке собак-саперов.

"Механические средства разминирования, являющиеся одной из методик разминирования, являются одним из основных средств эффективного и безопасного выполнения операций.

Противопехотные механические средства разминирования "Revival P" устойчивы к 7-килограммовым тротиловым взрывам. Общий вес техники составляет 6,5 тонн, расстояние дистанционного управления - 2000 метров. Машины с глубиной очистки 300 мм удобно эксплуатируются на участках с твердым почвенным покровом и под большим углом наклона. Проверка грунта с помощью молотков, размещенных в передней части механических средств на основании установленных нормативов, обеспечивает выполнение операций на труднопроходимом рельефе местности. Дистанционное управление машинами гарантирует безопасность персонала.

Средства разминирования "Revival P" внесут большой вклад в восстановительно-строительную деятельность, осуществляемую в рамках программы "Великое возвращение", а также в гуманитарную деятельность по разминированию с целью безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на Родину", - говорится в сообщении ANAMA.

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