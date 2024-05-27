https://news.day.az/politics/1663545.html Немецкая пресса смеется над Макроном - ФОТО
Немецкая пресса смеется над Макроном - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как немецкие СМИ смеются над президентом Франции.
Day.Az представляет публикацию:
Президент Франции Эмманюэль Макрон - человек "с тысячью лиц". Так издевательски журналисты издания Bild описывают побывавшего в Германии с визитом Макрона.
Издание отмечает, что к такому человеку как Макрон "трудно относиться серьезно", а по количеству выражений лица Макрон давно обошел легендарного комедианта Луи де Фюнеса.
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