Немецкая пресса смеется над Макроном

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как немецкие СМИ смеются над президентом Франции.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эмманюэль Макрон - человек "с тысячью лиц". Так издевательски журналисты издания Bild описывают побывавшего в Германии с визитом Макрона.

Издание отмечает, что к такому человеку как Макрон "трудно относиться серьезно", а по количеству выражений лица Макрон давно обошел легендарного комедианта Луи де Фюнеса.