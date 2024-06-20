Вооружая Армению, Франция препятствует мирному процессу

В средствах массовой информации сообщается о подписании между Францией и Арменией контракта о купле-продаже самоходных артиллерийских установок "CAESAR".

Оснащение Францией Армении артиллерийскими установками смертоносного и наступательного назначения и другими видами вооружения, несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, является очередным доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении, распространенном ранее министерством обороны Азербайджана.

Как сказал Trend по этому вопросу военный эксперт Азер Байрамов, Франция помогала Армении и во время Первой Карабахской войны, передает Day.Az.

"Таких фактов много. К примеру, во время оккупации Кяльбаджара, когда первые армянские вооруженные группы вошли в этот район, они приветствовали Францию и Марсель. Есть факты об оказании в тот период сепаратистам и террористам материальной помощи. Франция продолжает в том же духе и сейчас. Эта страна и после Второй Карабахской войны пытается вооружить Армению. Хотя они называют это "оборонительным оружием", реальность совсем иная", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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