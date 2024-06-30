Почему Тамар Уриэль-Бири ступила на дорожку лжи и манипуляций?

Автор: Акпер Гасанов

Если Израиль хочет, чтобы его признали на международной арене как голос здравомыслия и законной морали, он должен отбросить эго в сторону и признать "геноцид армян".

Такую абсурдную точку зрения обнародовала заместитель главного редактора The Jerusalem Post Тамар Уриэль-Бири. И это был тот самый случай, когда под прикрытием свободы слова, имеет место пропаганда лживых тезисов.

Самое забавное - выбор времени и обстоятельств для публикации того, что вполне тянет на попытку оправдания действий официального Еревана после того, как на этой неделе Армения в одностороннем порядке признала палестинскую государственность, став девятой страной с апреля, сделавшей это в качестве прямого ответа на войну между Израилем и ХАМАС.

В МИД Армении заявили, что "катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт являются одними из первостепенных вопросов международной политической повестки дня, требующих урегулирования".

Данный шаг официального Еревана вызвал большое недовольство в рядах оппонентов действующей армянской власти. Они указывали на то, что Армения так и не признала "независимость" продукта всеармянской мифологии под названием "арцах", что делает ненормальным признание со стороны РА палестинского государства.

Но, естественно, куда большее недовольство имело место в рядах мирового еврейства и в израильской общественности и политикума.

Например, как заявил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, признание Ереваном Палестины в качестве независимого государства будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений между Арменией и Израилем.

"Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок", - подчеркнул чиновник.

И вот, на этом фоне со своей статьей появляется Тамар Уриэль-Бири. Которая озвучивает позицию, которую можно считать попыткой защиты действий официального Еревана. Причем, в очень манипулятивной, лживой манере. Так, в статье говорится про "вопрос поддержки Израилем Азербайджана через его оборонительные системы в условиях вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе".

Это - манипуляция. Конфликт был между Азербайджаном и Арменией. Связан он был с тем, что Армения оккупировала 20% территории Азербайджана и отказывалась следовать международному праву, а также резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых четко указывалось на необходимость безоговорочного вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Ничего этого в статье Тамар Уриэль-Бири не было. Она даже не упомянула о том, что 44-дневная война проходила на территории Азербайджана и не велась на территории Армении. Она не указала на то, что нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Она не написала и о том, что официальный Ереван, после череды военно-политических поражений от нашей страны, вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Все это и называется осознанной манипуляцией, работой по введению читателя в заблуждение. И тут не удивительно, что заместитель главного редактора The Jerusalem Post не упомянула о том, что после признания Арменией палестинского государства уже появилось сообщение о том, что Израиль рассмотрит возможность продажи Азербайджану дополнительных систем вооружения. Согласно израильским источникам, в этот список также входят чрезвычайно сложные сетевые системы связи, системы РЭБ и барражирующее вооружение с более крупными боеголовками и противотанковыми возможностями.

Ранее, как утверждают СМИ, в этом году Баку запросил у Израиля барражирующую систему вооружения Spy-X производства израильской компании Blue Bird. Spy X имеет дальность действия 50 км, время выполнения миссии 1,5 часа, автономную атаку с электрооптическим наведением, оптимальное воздействие на цель и тесную интеграцию с семейством БПЛА Bluebird VTOL ISR.

Так что, все вовсе не так, как пытается представить Тамар Уриэль-Бири. Реальность состоит в том, что отношения между Азербайджаном и Израилем давно уже вышли на уровень стратегического партнерства во всех областях - торговой, политической, военной. Кроме того, на протяжении столетий азербайджанцы дружески относились к евреям, что привело к появлению на территории Азербайджана многочисленной процветающей еврейской общины, в то время как в Армении такая община была уничтожена, не успев появиться; евреев там всегда жила жалкая горстка, а сами армяне были не раз замечены в разжигании антисемитских настроений сначала на территории Византийской, а затем и Османской империй, да и в других точках планеты.

Да и на территории Армении не раз имели место примеры пещерного антисемитизма, происходили. Кстати, после очередного нападения на синагогу в Армении, именно издание The Jerusalem Post уже назвало РА самой антисемитской страной постсоветского пространства, указав на то, что 58% населения здесь разделяют антиеврейские настроения. Тем удивительнее было читать призыв Тамар Уриэль-Бири, состоящий в том, что Израиль должен признать "геноцида армян".

В реальности, уверен, что этого никогда не произойдет. Потому что такой шаг не отвечает национальным интересам Израиля. А еще потому, что все эти признания всеармянского мифа теми или иными странами не имеют никакого смысла. Ибо сама Турция никогда не признает "геноцид армян". И нет в мире силы, способной принудить ее к этому. Убежден, что Тамар Уриэль-Бири это понимает. Но пишет она иное. Почему? Есть широкий спектр версий на сей счет. Но я констатирую лишь то, что она ступила на узкую дорожку лжи и манипуляций, имея возможность двигаться по широкой дороге правды .