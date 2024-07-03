Внешнеполитическая стратегия Президента Ильхама Алиева: успех в ШОС и во всех направлениях

Автор: Акпер Гасанов

По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 3 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках визита глава государства встретился с президентами Китая, Турции, России, Пакистана и Казахстана. Эти встречи, безусловно, очень важны. В целом и уж тем более в преддверии СОР29, к принятию которого активно готовится наша страна.

Напомню, что ШОС была основана в 2001 году Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Узбекистаном и Таджикистаном. В настоящее время в ШОС входят 9 стран-членов (Казахстан, Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Индия, Иран), 3 страны имеют статус государства-наблюдателя (Афганистан, Монголия, Беларусь), у организации 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Шри-Ланка).

Также считаю важным напомнить о том, что 8 февраля 2024 года находившийся в г. Баку во главе Миссии наблюдателей от ШОС на внеочередных президентских выборах Азербайджанской Республики Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства тогда выразил признательность за направление Миссии наблюдателей от ШОС на выборы и подчеркнул, что ШОС как международной организации, обладающей значительным влиянием и авторитетом, отводится значимое место в повестке дня дипломатии Азербайджана.

Да, в подтверждение этих слов стоит напомнить, что еще в 2015 году на заседании Совета глав государств-членов ШОС было принято решение о предоставлении Азербайджану статуса партнёра, а в 2016 году в Пекине был подписан Меморандум о предоставлении Азербайджану статуса партнёра партнера по диалогу ШОС. В 2022 году Президент Ильхам Алиев принял участие в качестве почетного гостя в Саммите ШОС, проходившем в Самарканде (Узбекистан).

Кстати, именно на том, Самаркандском Саммите ШОС, начался процесс повышения статуса Беларуси в рамках данной организации до уровня государства-члена. На Астанинском Саммите будет принято решение о присоединении Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества. Также добавлю, что за последние пять лет товарооборот между его государствами вырос на 80 процентов, достигнув показателя более 10 миллиардов долларов. При этом, потенциал для существенного увеличения этой цифры существует.

Разумеется, Азербайджан также заинтересован в более тесном сотрудничестве с ШОС, которая стала играть более важную роль как в сфере безопасности, так и в экономическом развитии. Сотрудничество Азербайджана с ШОС отвечает взаимным интересам обеих сторон и охватывает такие области, как экономическое партнерство, транспортные отношения, борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности, продвижение межцивилизационного диалога.

Особо отмечу, что роль транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад в контексте сотрудничества нашей страны с ШОС. Напомню, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью Среднего коридора, построена за счет инвестиций Азербайджана.

Несколько отойдя от основной темы замечу, что экс-глава МИД Армении Вардан Осканян, сделал вчера ряд интересных заявлений.

"Мы уже потеряли дорогу "Север-Юг". Недавно смотрел три разные передачи, Армении нет ни на одной карте. Эта дорога идет из Индии, от Бандер-Аббаса в Россию и Европу через Азербайджан, а наши до сих пор говорят о каком-то "Перекрестке мира", - подчеркнул он.

Но и это было еще не все.

По словам экс-главы МИД РА, Армения не только уже потеряла эту дорогу "Север-Юг". Осканян утверждает, что и дорога "Восток-Запад" для Армении с пока не существует.

Да, Армения давно загнала себя в тупик и хаотично ищет выхода из него, шарахаясь из одной крайности в другую. Дошло до того, что издание "Грапарак", со ссылкой на свои источники в правящей в РА партии "Гражданский договор" пишет, что "в ближайшем будущем армянский народ станет свидетелем новых эпизодов, в которых армянские чиновники разного ранга будут "лизать российский сапог"".

Произойдет ли это, закончится ли процесс лизанием с армянской стороны только лишь российского и только лишь сапога - покажет время. Но уже сейчас можно говорить о том, что внешнеполитическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева является образцово-показательной. Ведь, например, и в ЕС с чувством благодарности говорят о нашей стране, которая играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. При этом, Азербайджан сегодня обладает высочайшим авторитетом как в ЩОС, так и в Движении неприсоединения, в Лиге арабских государств, ОИК, Организации Тюркских Государств, ГУАМ, СНГ. Это то, что гарантирует нам стабильное увеличение числа друзей Азербайджана, укрепление позиций нашей страны в противостоянии с теми, кто еще грезит о "реванше", при этом регулярно совершая поразительные внешнеполитические и морально-нравственные кульбиты. Польза от которых, впрочем, нулевая.