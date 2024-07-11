Франция пытается превратить Южный Кавказ в арену конфликтов

Франция под разными предлогами пытается вмешаться в региональную динамику, превратить Южный Кавказ в арену конфликтов и применения собственных постыдных неоколониальных практик.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарной сессии X Парламентского форума стран БРИКС 11 июля.

По ее словам, жесткая и решительная позиция, которую демонстрирует Азербайджан, препятствует любой подобной попытке.

"После восстановления своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджан начал масштабные восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных от оккупации территориях. Бывшие вынужденные переселенцы уже возвращаются на родину своих предков. Таким образом, Азербайджан не только самостоятельно обеспечил выполнение норм и принципов международного права, но и восстановил справедливость, которой наш народ добивался почти 30 лет", - отметила она.

Спикер сказала, что в настоящее время Азербайджан и Армения продолжают процесс нормализации, который принесет региону Южного Кавказа долгосрочный мир и стабильность.

С.Гафарова отметила также, что по мере того, как возможность установления мира возрастает, вновь фиксируются двойные стандарты и попытки вмешательства в процесс.

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