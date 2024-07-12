В Актау состоялось открытие международных командно-штабных учений

В казахстанском городе Актау состоялась торжественная церемония открытия международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", проводимых в соответствии с совместным планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На мероприятии с участием военнослужащих стран-участниц, представителей СМИ и других участников были исполнены государственные гимны стран, подняты государственные флаги.

Затем состоялся торжественный проход военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Выступившие на церемонии открытия поприветствовали гостей и подчеркнули важность проведения подобных учений с точки зрения планирования совместной деятельности и обмена опытом, пожелали успехов участникам учений.

После выступлений присутствующие с большим интересом посмотрели концертную программу.

Отметим, что на международных учениях "Бірлестік-2024" Азербайджан представляют военнослужащие Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил, средства авиации и корабли, говорится в сообщении ведомства.

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