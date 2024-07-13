ЦИК Азербайджана подготовила памятку для членов экспертных групп

Центральная избирательная комиссия подготовила "Памятку для членов экспертных групп" в рамках просветительской программы для субъектов избирательного права различного статуса в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, назначенными на 1 сентября 2024 года.

Как сообщает Day.Az, основной целью реализации проекта и подготовки памятки является изучение обращений по вопросам избирательного права и оказание методической помощи членам экспертных групп, действующих при окружных избирательных комиссиях, для более эффективного обеспечения конституционных прав граждан.

В памятке, составленной на основе Избирательного кодекса и инструкций, разъяснений, правил и других документов нормативного характера, утвержденных Центральной избирательной комиссией, четко и подробно отражены процедуры рассмотрения обращений, связанных с избирательным правом, а также составления соответствующих заключений и проектов решений.

"Памятка для членов экспертных групп" передана окружным избирательным комиссиям, а также размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (www.msk.gov.az).

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!