В воинских частях Азербайджана продолжается прием новоприбывших призывников

В связи с исполнением соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики продолжается процесс приема новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, после постановки на учет в пунктах приема воинских частей призывники проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, полностью обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Согласно требованиям соответствующих инструкций, с каждым молодым солдатом проводятся индивидуальные беседы и психологические тесты в целях поддержания и обеспечения высокой морально-психологической подготовки и психологической устойчивости личного состава.

В соответствии с программой подготовки молодых солдат, в учебных воинских частях организуются индивидуальные подготовительные занятия с призывниками, на которых доводятся до внимания особенности военной службы, правила безопасности и требования уставов.

С учетом адаптационного периода призывников и других факторов, особое внимание уделяется обеспечению военнослужащих высококалорийным питанием, включающим преимущественно блюда национальной кухни со свежими овощами.

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