Али Асадов поздравил новоназначенного первого вице-президента Ирана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил Мухаммаду Резе Арефу поздравительное письмо по случаю его назначения на пост первого вице-президента Исламской Республики Иран.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в письме подчеркивается, что Азербайджанская Республика придает большое значение отношениям с Исламской Республикой Иран, построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, взаимное уважение и добрососедство.

В письме также выражена готовность к совместным шагам в направлении дальнейшего укрепления азербайджано-иранских связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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