Французы массово издеваются над Анн Идальго в соцсетях

Автор: Мехти Ахмедзаде

Ситуация с постоянным переносом триатлона в Сене перешла все границы и, похоже, в обещания Макрона и Анн Идальго, что река самоочистится и все будет хорошо, уже никто не верит. Да верить-то было не во что - все прекрасно понимали и понимают, что французское правительство говорило в отчаянии.

Мэр Парижа Идальго показала смертельный номер, как это бывает в цирках под барабанную дробь, и искупалась в Сене, чтобы доказать всем свою правоту, но это мало сыграло на руку макроновской власти. Интересно, сколько обследований она потом тайно прошла, чтобы очистятся от всякой нечести и бактерий, которые обитают в загрязненной реке.

Но суть даже не в этом. Понимая, что заплыв будет переноситься бесконечно, сломленные позорной Олимпиадой французы уже издеваются над Идальго, опубликовывая от ее имени новые идеи.

В частности, SurmulotNews опубликовал сатирическую новость о том, что мэр Парижа призвала жителей столицы не смывать воду в туалетах три дня, чтобы Сена очистилась.

Более тысячи комментариев были соответствующими.

Напомним, что ранее французские СМИ со ссылкой на мэрию (комедия - ред.) сообщили, что уровень загрязненности воды в Сене в момент купания в реке мэра Парижа Анн Идальго превышал норму. Отмечалось, что пороговые значения были превышены по содержанию в воде кишечной палочки и энтерококков. В таком случае купание может быть опасным и грозит развитием гастроэнтерита и кожных заболеваний.

Кроме того, сегодня Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал высмеяла ситуацию с Сеной в Instagram.