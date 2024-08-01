Названо число зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Азербайджане

На данный момент зарегистрирован 481 кандидат в депутаты на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что из 26 зарегистрированных в Азербайджане партий 25 участвуют в выборах.

Всего же было выдвинуто 1489 кандидатур в депутаты, сказал он.

"459 человек были выдвинуты в качестве кандидатов от 25 политических партий. 1029 человек обратились в индивидуальном порядке. 958 человек - беспартийные кандидаты, а 531 являются членами партий. 1333 кандидата получили подписные листы, 802 из них уже вернули их в ЦИК", - добавил Панахов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!