Названо количество международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах на сегодня

На данный момент зарегистрировано 99 международных наблюдателей из 23 стран и 8 структур.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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