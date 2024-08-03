https://news.day.az/politics/1679527.html Названо количество международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах на сегодня
Названо количество международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах на сегодня
На данный момент зарегистрировано 99 международных наблюдателей из 23 стран и 8 структур.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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