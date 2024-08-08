Названо количество избирательных участков, функционирующих на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис (парламент) функционируют 34 избирательных участка со всеми необходимыми условиями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

"Мы создали избирательные участки в Ханкенди. Опять же мы не делаем различий для наших граждан армянского происхождения, которые там живут, они могут участвовать в выборах. Это первые выборы в Милли Меджлис на освобожденных территориях, которые мы также можем назвать выборами Победы. В очередной раз мы проведем голосование на избирательных участках по всей суверенной территории Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!