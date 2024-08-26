В Нахчыване найден артиллерийский снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, в связи с информацией на место происшествия немедленно были направлены пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов, при осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой один артиллерийский снаряд калибра 120 мм.

Боеприпас был изъят специалистами с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Отметим, что недавно на освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены оружие и боеприпасы.

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