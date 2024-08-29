Армяне вновь разинули рты на Иерусалим

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби вновь подогревает тему так называемого "армянского квартала" в Иерусалиме. Для охвата большого количества аудитории лоббисты решили прибегнуть к заказной статье в одном из самых популярных израильских изданий The Jerusalem Post.

В статье утверждается, что якобы "евреи притесняют армян и устраивают погромы на почве ненависти". Автор давит на жалость, мол армяне в Иерусалиме являются одной из самых маленьких и уязвимых общин, у них нет поддержки сильных церквей или государств.

Основной посыл статьи заключается в том, что еврейские поселенческие организации якобы "захватывают армянский квартал и выселяет оттуда жителей". В заключении автор призывает вмешаться Государству Израиль и муниципалитету Иерусалима.

Довольно странно видеть такие умозаключения, поскольку ситуация вокруг т.н."армянского квартала" в Иерусалиме сложилась вовсе не по причине, указанной в статье The Jerusalem Post. Все началось с того, что армянский патриарх Иерусалима незаконно сдал в аренду примерно 25% армянского квартала израильской компании на 99 лет. Эта сделка вызвала большие споры среди армянской общины Иерусалима. Так, распространилась новость о том, что на территории армянского квартала под названием "Коровий сад" будут построены гостиница и развлекательные заведения. Из соседних кварталов должны были быть выселены жители, проживающие на территории армянского монастыря Сурб Акоп. В сложившейся ситуации серьезная угроза нависала над Музеем армянского квартала и кладбищем.

Так что сами армяне, проживающие в Иерусалиме, и являются виновниками внутреннего напряжения в городе. Причиной является их желание остаться на территории своего проживания. Можно было бы сказать, что это логичное требование, если бы не одно большое "НО". В этой ситуации виноваты они сами.

Бросая вызов правительству Израиля, армянское лобби не добьется ничего. Виновников им надо искать в своей церкви, которые нарушили существовавший баланс и стали основной причиной возникновения существующей ситуации.