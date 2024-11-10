Автор: Байрам Эльшадов

Глава Союза армян России Ара Абрамян вновь решил появиться на горизонте. Поводом стала 4-ая годовщина трёхстороннего заявления, по итогам которого Армения была вынуждена подписать капитуляцию. В записи в соцсетях махровый националист Абрамян пожаловался на слабость и беззубость армянских правителей и пообещал вернуть некие "утраченные позиции".

А этот богатенький Буратино кажется забыл, что у него есть российское гражданство. Весь его бизнес находится в России и подобные выступления, в которых он якобы только критикует нынешние армянские власти, также направлены против интересов России, которая заинтересована в скорейшем подписании мирного договора и открытии региональных транспортных коридоров.

Если господин Абрамян перестанет наконец считать все время свои доходы от торговли кровавыми алмазами и наконец все таки будет внимательно слушать официальные заявления российских чиновников, то он наконец остепенится. А в противном случае ему напомнят, что пора "добровольно" отправиться на фронт или принудительно во Владимирский централ, где он будет проводить время в обществе воров в законе, насильников и убийц.