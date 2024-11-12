На COP29 состоялся министерский диалог по увеличению инвестиций в ВИЭ и энергоэффективности

В рамках COP29 состоялся министерский диалог высокого уровня по расширению инвестиций с целью повышения инвестиционной мощности по глобальным возобновляемым источникам энергии в три раза и энергоэффективности вдвое до 2030 года.

Об этом сообщило министерство энергетики, передает Day.Az.

Было отмечено, что мероприятие позволило объединить представителей правительств, международных организаций и финансовых институтов, чтобы рассмотреть достигнутый прогресс, подчеркнуть взятые на себя обязательства и провести дискуссии о сотрудничестве и инвестициях для достижения этих целей.

На открытии мероприятия выступили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, помощник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балала, комиссар ЕС по климатической деятельности Вопке Хукстра, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол и генеральный директор Международного агентства возобновляемых источников энергии Франческо Ла Камера.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что это глобальное мероприятие представляет собой важный этап, на котором мы движемся к достижению целей по увеличению возобновляемых источников энергии втрое и энергоэффективности вдвое. COP29 является новой движущей силой глобальных усилий по устранению препятствий, стоящих перед быстрым энергетическим переходом. Наряду с финансированием, для председательства COP29 критически важна поддержка инициатив "Обязательство по созданию зон и коридоров "зеленой" энергии", "Обязательство по глобальным энергохранилищам и сетям" и "Водородной декларации". Поддержка каждой страны, учреждения и сектора необходимы для реализации этих инициатив и реального поворота в энергетическом переходе. Министр призвал к мобилизации финансовых и технологических возможностей для решительного движения вперед.

Он также отметил, что Азербайджан реализует амбициозные мегапроекты, которые увеличивают потенциал возобновляемых источников энергии на национальном и международном уровнях в соответствии с приоритетами развития "страны "зеленого" роста" и поставщика "зеленой" электроэнергии и газа до 2030 года.

"Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности солнечных и ветровых электростанций мощностью 2,250 МВт, которые будут введены в эксплуатацию к 2030 году, повысится до 35,5%. Это означает не только обновление нашей 30%-ной цели, но и увеличение доли солнечной и ветровой энергии в нашей энергосистеме более чем в 7 раз. Одной из наших основных стратегических целей в этот период является создание 5 ГВт дополнительных мощностей и обеспечение поставок этой энергии в Европу по коридорам "Каспий-Черное море-Европа" и "Азербайджан-Турция-Европа", а также создание коридора "зеленой" энергии "Азербайджан-Центральная Азия", - отметил он.

Участники также обсудили инициативу председательства COP29 "Глобальное энергохранилище и сети", основной целью которой является увеличение производства возобновляемых источников энергии.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями на темы "Прогресс, достигнутый международным сообществом за год" и "Преодоление финансового разрыва".

В мероприятии участвовали представители более 40 стран и организаций.

Отметим, что 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что вопрос климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, это также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.