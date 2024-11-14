СОР29 и больная оплеуха по уху Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эммануэль Макрон и коллективный Запад получили больную оплеуху.

Day.Az представляет публикацию:

"Много месяцев, сразу после того, как стало ясно, что СОР29 пройдет в Баку, западные "свободные" СМИ штампуют одни и те же тезисы против Азербайджана и самой конференции. Призывают бойкотировать, вспоминают про нефть, критикуют за добычу газа, который сами же радостно покупают.

А как же эти призывы? Да Президент Ильхам Алиев просто их раздавил. Четко, взвешенно, спокойно глава государства разнес КАЖДЫЙ аргумент всех этих BBC, Le Monde и The Washington Post и др.

Сейчас у них настали тяжелые времена. 70000 человек - и это после призывов "бойкотировать". Переговоры, соглашения, проекты ... а посреди всего этого - севшие в лужу "свободные и независимые" западные журналисты, получившие от Президента Ильхама Алиева горький урок".

Автор карикатуры - HSF