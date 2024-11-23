Всем козням вопреки: Азербайджан вписывает свое имя в историю человечества

Автор: Акпер Гасанов

Любая победа ценна, но запоминается, безусловно, та победа, что добыта вопреки всем обстоятельствам и искусственно чинимым преградам. Так произошло и на сей раз. На СОР29 принято действительно историческое решение о согласовании механизма выполнения Статьи 6 Парижского климатического соглашения - главного камня преткновения последнего десятилетия.

Говоря конкретнее, министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев сообщил, что по итогам СОР29 удалось согласовать пункты 6.2 и 6.4 этой статьи - они регулируют механизмы сотрудничества между разными странами, помогая им с помощью друг друга снижать выбросы углекислого газа. И тут имеет смысл напомнить о том, что именно лежит в основе Парижского соглашения.

А лежит там обязательство стран разработать индивидуальные планы по борьбе с изменением климата, известные как "определяемые на национальном уровне вклады" (ОНУВ). Так вот Статья 6 Парижского соглашения отстаивает уникальный подход. Признавая, что некоторые страны могут иметь ограниченные ресурсы для достижения сокращений выбросов в одиночку, она облегчает торговлю в сфере мер по сокращению парниковых газов. То есть страны буквально покупают и продают сокращённые выбросы.

И вот, именно на СОР29 в Баку удалось совершить прорыв, благодаря которому получится сэкономить до 250 миллиардов долларов в год. В условиях, когда США и ЕС, назовем вещи своими именами, проявили нежелание раскошеливаться на увеличение затрат на борьбу с последствиями изменения климата, такого рода экономия поможет решению глобальной проблемы.

Проще говоря, 250 миллиардов долларов в год, а это колоссальные средства, могут быть направлены на дополнительное климатическое финансирование. Вдобавок к иному согласованному всеми финансированию по борьбе с проблемой, которая важна для всех жителей нашей планеты, вне зависимости от того, насколько они велики по размерам и уровню экономического развития.

Кроме того, было принято решение о полном запуске Фонда "Ущерб и потери". Он регулирует предоставление финансовой помощи странам, наиболее уязвимым к последствиям климатических изменений. Сумма поддержки фонда на данный момент составляет 750 миллионов долларов. Да, это немного, но ведь это только первый шаг. И он был сделан именно в Баку, на СОР29.

Как известно, был уже принят проект резолюции об объявлении Азербайджану официальной благодарности за высокий уровень организации 29-й сессии Конференции Сторон рамочного соглашения ООН по изменению климата. Но, рассуждая шире, нашу страну сейчас и в будущем, будут благодарить именно за тот исторический прорыв, что был достигнут в столице Азербайджана. Да, Азербайджан снова вписал свое имя в новейшую историю всего человечества.

И снова это произошло вопреки действиям ведущих мировых игроков - США и ЕС. Вся наша планета убедилась в том, что важнейшие, глобальные решения принимаются вопреки отсутствию в Баку президента США Байдена, президента Франции Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, это еще не все.

Провалились попытки очернить Азербайджан, как страну-организатора СОР29. В рамках этой кампании в Баку приехал ряд американских конгрессменов, включая давнего наймита армянской диаспоры США Фрэнка Поллоне. Они также были винтиками в грязной игре против нашей страны. Как и экоактивистка Грета Тунберг, которая вместо того, чтобы прибыть в Баку и способствовать принятию важных для всего мира решений, была послана своими кураторами сначала в Тбилиси, а потом в Ереван.

Да, она также пыталась обесценить СОР29. В ту же дуду дули и многие мировые СМИ, а также наша радикальная оппозиция, которая, как мы помним, даже победе Азербайджана в 44-дневной войне была не рада, которая восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей Родины пыталась обесценить и очернить. Вот, перед нами очередной пример их провала.

И, соответственно, очередной пример того, что Азербайджан способен добиваться фантастических, прорывных, исторических побед, действуя всем козням вопреки. Мы вернули все наши земли, преодолевая преграды, чинимые странами-сопредседателями МГ ОБСЕ и мировым армянством. Мы образцово-показательно провели СОР29, добившись принятия решений, за которые Азербайджан, как страну-организатор климатического саммита, будут благодарить будущие поколения жителей планеты.