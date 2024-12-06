Создано ОО "Западные азербайджанцы, проживающие в Узбекистане"

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева в Узбекистане, при организационной поддержке западных азербайджанцев, проживающих в этой стране, и поддержке посольства Азербайджана в Узбекистане, состоялось важное мероприятие.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, заместитель директора Культурного центра Надир Алимирзаев, выступая с вступительной речью, рассказал о жестоких этнических чистках и депортациях, которые армяне осуществляли против азербайджанцев в Западном Азербайджане на протяжении веков. Он также осветил общественно-политическую и культурную жизнь азербайджанцев Кавказа и Западного Азербайджана в XIX-XX веках, подчеркнув их роль в литературно-культурной среде.

В ходе мероприятия председатель заседания Видади Гурбанов предложил выдвигать кандидатов на должность главы и заместителя председателя недавно созданного Общественного объединения.

По предложению Исмаила Мамедова участники заседания поддержали кандидатуру Ильхама Абдуллаева, родом из Басаркечарского района Западного Азербайджана, на пост руководителя Общественного объединения "Западные азербайджанцы, проживающие в Узбекистане". Заместителем председателя был избран Адалят Годжаманов.

По итогам Учредительного собрания участники конференции договорились подготовить документы для отправки в соответствующие организации.