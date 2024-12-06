https://news.day.az/politics/1713365.html

Объявлены время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Объявлены время и повестка очередного заседания Милли Меджлиса. Как сообщили Day.Az в отделе Милли Меджлиса по связям с прессой и общественностью, повестка заседания, которое состоится 10 декабря, включает 15 вопросов. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.