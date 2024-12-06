ПАСЕ должна исправить свою ошибку в отношении азербайджанской делегации

6 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

Как сообщили Day.Az в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова коснулась важности международной парламентской конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".

Она отметила, что мероприятие посвящено вопросам роли парламентов в политической жизни наших стран, дальнейшему укреплению их взаимного сотрудничества. В то же время данное мероприятие позволит обратить внимание на вопросы сотрудничества и совместной деятельности парламентов Азербайджана и Турции.

На встрече было подчеркнуто, что обе страны демонстрируют солидарность и взаимную поддержку по всем вопросам. Было отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям глав двух государств наши связи сегодня поднялись на самый высокий уровень - союзнический. Было подчеркнуто, что подписание Шушинской декларации стало импульсом к дальнейшему расширению отношений. Союз Азербайджана и Турции является очень важным фактором региональной стабильности, безопасности.

Фуат Октай поздравил с успешной организацией внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что многочисленная делегация из Турции наблюдала за выборами.

Председатель комитета парламента Турции отметил, что все достижения Азербайджана радуют Турцию как братскую страну. Он добавил, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях гордо развевается флаг Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что сотрудничество на высоком уровне между двумя странами успешно продолжается и в парламентской плоскости. Было подчеркнуто, что активные контакты между группами дружбы, председателями парламентов внесли важный вклад в эти отношения. В то же время было отмечено, что наряду с двусторонним сотрудничеством наших парламентов, существует и трехсторонний формат сотрудничества.

Стороны особо отметили важность взаимной поддержки и совместной деятельности на международных парламентских платформах. Было подчеркнуто, что в условиях двойных стандартов, давления, шантажа, клеветнических кампаний в отношении наших стран со стороны некоторых кругов, взаимодействие наших парламентариев имеет еще большее значение.

Ф.Октай также раскритиковал резолюцию ПАСЕ о нератификации полномочий азербайджанской делегации. Он отметил, что это предвзятое и несправедливое решение ПАСЕ подрывает репутацию и авторитет самой организации. Он отметил, что ПАСЕ должна исправить эту ошибку, и турецкая сторона каждый раз доводит это до сведения ПАСЕ.

На встрече также был отмечен высокий уровень COP29, проведенной Азербайджаном в прошлом месяце.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.