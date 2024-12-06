Автор: Акпер Гасанов

Баку давно стал местом принятия важнейших решений, определяющих настоящее и будущее не только Южного Кавказа, но и всего мира. Совсем недавно завершила свою работу конференция ООН по изменению климата (COP29), где были достигнуты исторические договоренности стран о климатическом финансировании в размере 300 миллиардов долларов в год. Это было прорывное решение.

Как отметил на церемонии закрытия Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл, новая цель финансирования, принятая в Баку, является своего рода "страховым полисом для человечества". Безусловно, есть огромная заслуга Азербайджана, как принимающей стороны, в принятии столь важного для планеты решения.

Также важно напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками СОР29 отметил, что так называемые заморские территории Франции и Нидерландов, особенно в бассейне Карибского моря и Тихом океане, относятся к числу территорий, наиболее страдающих от климатических изменений. Это народы французских колоний Новой Каледонии, Французской Полинезии, Майотты, Уоллис и Футуны, Корсики, Реюньона, Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы, Сен-Пьера и Микелона, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, а также колоний Нидерландов, таких как Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

"В период с 1966 по 1996 годы Французская Полинезия столкнулась с серьезным ухудшением состояния окружающей среды из-за 193 ядерных испытаний, проведенных Францией. Франция несет ответственность за серьезное загрязнение почвы и воды, а также радиационное загрязнение в этом районе. Уровни радиации превысили 4900 процентов. Если добавить к этому 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире в годы оккупации, мы увидим, какой ущерб эта страна нанесла экосистеме планеты", - подчеркнул тогда глава нашего государства.

Это были четкие, опирающиеся на бесспорные факты, обвинения в адрес Франции и Нидерландов. И вот, сегодня, в Баку прошла еще одна важная международная конференция под названием "Французский и голландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба", организованная Бакинской инициативной группой. В ее ходе прозвучал целый ряд важнейших заявлений.

"Все участники конференции данной конференции готовы по возвращении к возможному преследованию и давлению со стороны властей Франции и Нидерландов. Но, несмотря на это, все мы намерены и дальше продолжать борьбу за независимость Сен-Мартена"", - заявила экс-министр здравоохранения острова Сен-Мартен Памела Розанна Карти.

Она подчеркнула, что данная конференция наглядно показывает колонизаторам, что Сен-Мартен настроен серьезно в борьбе за обретение независимости.

"Нам очень важна поддержка Азербайджана и Бакинской инициативной группы. Нидерланды и Франция всячески намерены и дальше единолично управлять нашим островом, но молодёжь Сен-Мартена готова вести борьбу и против колониального гнёта", - указала она.

И это - еще одно подтверждение тому, сколь важную миссию на себя взяла наша страна. Борьба с неоколониализма является тем, что объединяет огромное число стран и народов.

Тут имеет смысл напомнить о том, что выступая на СОР29 Президент Азербайджана указал на то, что режим президента Франции Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано, а во время протеста на Мартинике и Гваделупе, также в этом году, было арестовано 38 человек. Это было громкое напоминание о том, чем запомнилось президентство Макрона.

И вот, на этой неделе мы увидели, как в самой Франции прозвучали призывы к отставке этого мелкого интригана, насмешкой судьбы оказавшегося в кресле президента Франции. Национальное собрание Франции уже проголосовала за вотум недоверия правительству, которое возглавляет премьер-министр Мишель Барнье. Да, это был тот самый ставленник Макрона, который ранее совершил визит на временно оккупированные территории Азербайджана, в гости к лидерам карабахской хунты.

Финал карьеры этого месье показателен. И было бы справедливо увидеть, как своего поста , слыша вслед свист и улюлюканье, лишился бы и Макрон. Но он отчаянно цепляется за власть, уже будучи нерукопожатным политиком, классической "хромой уткой". Да, так проходит слава мира. Такова судьба всех, кто когда-то пытался выступать против Азербайджана, пытаясь очернить нашу страну. Их место на свалке политической истории. Тогда как Азербайджан, благодаря политике Президента Ильхама Алиева, продолжает завоевывать все большее уважение в мире, выбрав сторону справедливости и способствуя решению глобальных вопросов - от борьбы с неоколониализмом до борьбы с климатическими изменениями.