Политконсультации между Азербайджаном и Саудовской Аравией

9 декабря 2024 года в городе Эр-Рияд состоялся третий раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, делегацию Королевства Саудовская Аравия - заместитель министра иностранных дел Валид аль-Хурейджи.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления связей между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), проведенная в Азербайджане в ноябре текущего года, создала новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций, было согласовано продолжение взаимной поддержки.

Аравийская сторона была подробно проинформирована о постконфликтной ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира, минной проблеме на наших освобожденных от оккупации территориях и проводимых там строительно-восстановительных работах.

На встрече был подчеркнут широкий потенциал для развития сотрудничества в сфере туризма, "зеленой энергии" и инвестиций.

В ходе политических консультаций были обсуждены также региональные, международные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита Я.Рафиев встретился также с Халидом аль-Мехаидом, заместителем министра энергетики Королевства Саудовская Аравия по вопросам устойчивого развития и изменения климата.