Оставшиеся открытыми вопросы между Азербайджаном и Арменией рассматриваются в рабочем порядке

Между двумя странами существуют определенные открытые спорные вопросы, которые также рассматриваются в рабочем порядке.

Об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что вопрос мира между Арменией и Азербайджаном уже является процессом рутинного характера.

"Азербайджанская Республика полностью обеспечила свою территориальную целостность и суверенитет. Вооруженные оккупационные силы Армении также были выведены с территории Азербайджанской Республики. Подобные проблемы - это процесс, который уже происходит на рабочем, рутинном уровне.

Эти вопросы также обсуждаются между министерствами иностранных дел двух стран. В медиа-плоскости эти вопросы также следует рассматривать как часть рутинного процесса.

Между двумя странами больше нет фактора войны, и армянские войска выведены с наших территорий. Между двумя странами есть определенные открытые спорные вопросы, которые также рассматриваются в рабочем порядке", - сказал Х.Гаджиев.