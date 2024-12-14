В Азербайджане завершена дипмиссия посла Турции Джахита Багчи

Срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи завершился.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте посольства Турции в социальной сети "X".

Отмечено, что дипломату было вручено благодарственное письмо в связи с его вкладом в двусторонние связи стран.

Напомним, что новым послом Турции в Азербайджане станет президент Фонда просвещения Бирол Акгюн.