https://news.day.az/politics/1715321.html В Азербайджане завершена дипмиссия посла Турции Джахита Багчи Срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи завершился. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте посольства Турции в социальной сети "X". Отмечено, что дипломату было вручено благодарственное письмо в связи с его вкладом в двусторонние связи стран.
В Азербайджане завершена дипмиссия посла Турции Джахита Багчи
Срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи завершился.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте посольства Турции в социальной сети "X".
Отмечено, что дипломату было вручено благодарственное письмо в связи с его вкладом в двусторонние связи стран.
Напомним, что новым послом Турции в Азербайджане станет президент Фонда просвещения Бирол Акгюн.
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