https://news.day.az/politics/1719908.html Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира Представительство ООН в Баку направило поздравление азербайджанскому народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира. Как сообщает Day.Az, соответствующий пост был опубликован на официальной странице представительства ООН в социальной сети "Х".
Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира
Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщает Day.Az, соответствующий пост был опубликован на официальной странице представительства ООН в социальной сети "Х".
"От всей души поздравляем азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет каждому из вас мир, радость и любовь. С праздником!" - говорится в публикации.
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