Делегация ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Day.Az, соответствующий пост был опубликован на официальной странице представительства ООН в социальной сети "Х".

"От всей души поздравляем азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом! Пусть 2025 год принесет каждому из вас мир, радость и любовь. С праздником!" - говорится в публикации.