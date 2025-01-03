В 2024 году Франция столкнулась с политической анархией, а новогоднее обращение президента Эмманюэля Макрона вызвало очередную волну недовольства среди граждан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье французской журналистки Элен де Лозен, опубликованной в журнале The European Conservative.

Она отметила, что президент проигнорировал свою ответственность за политический кризис в стране. Вместо этого Макрон пообещал "напрямую" советоваться с народом, однако конкретные шаги остались неясными, что вызвало раздражение.

Левые политики подвергли обращение резкой критике, назвав его авторитарным и высокомерным. Представители крайне левой партии La France Insoumise вновь призвали президента уйти в отставку. С другой стороны, правые, включая партию "Национальное объединение" (RN), обвинили Макрона в эгоцентризме и неспособности эффективно управлять страной.

Де Лозен подчеркнула, что показатели аудитории новогоднего обращения президента продолжили падать: в этом году его речь смотрело всего 9,7 млн человек, что на полмиллиона меньше, чем в прошлом году.

В своей речи Макрон не смог избежать обсуждения политических неудач, в том числе последствий роспуска Национального собрания в июне 2024 года, который вверг страну в хаос. Президент признал, что этот шаг лишь усугубил политические разногласия, но попытался оправдаться, заявив о стремлении "вернуть право голоса избирателям". Однако де Лозен считает, что его оправдания были неубедительными.

Журналистка также отметила, что попытка Макрона показать свою уверенность в контроле над ситуацией выглядела фальшиво. Используя величественное "мы", президент заявил о намерении "продолжать принимать решения", несмотря на утрату парламентского большинства.

Подводя итог, де Лозен сравнила Макрона с Шарлем де Голлем, который в 1969 году провел референдум и, потерпев поражение, ушел в отставку. По ее мнению, Макрон не намерен следовать примеру де Голля и избегает выполнения своих громких обещаний.

От себя добавим, что новогоднее обращение Эмманюэля Макрона оказалось полным фейлом, став символом его неспособности справиться с нарастающим кризисом. Вместо того чтобы вдохновить граждан и предложить конкретные шаги по выходу из сложившейся ситуации, президент ограничился общими фразами и высокопарной риторикой, что лишь усилило недовольство в обществе. Для многих французов это выступление стало очередным подтверждением того, что Макрон теряет связь с реальностью и не понимает глубину политической и социальной нестабильности в стране.