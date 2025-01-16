В Азербайджане будет разработана архитектура цифрового правительства

Будет разработана архитектура цифрового правительства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, необходимо оптимизировать существующие рабочие процессы с целью повышения качества и доступности внутренних административных процессов в государственных учреждениях, перевода процессов, выполняемых на бумажных носителях, в цифровую среду, внедрения электронной подписи, создания инфраструктуры, позволяющей принимать решения на основе данных.

Формируемый государственный информационный "пул" является ресурсом для анализа больших объемов данных, поиска закономерностей построения прогнозных моделей.

Данный алгоритм позволит всем участникам процесса получать мгновенную и актуальную информацию, принимать решения на основе данных, делать прогнозы, быстро и качественно оказывать услуги потребителю данных.

Архитектура цифрового правительства, которая будет формироваться в государственных учреждениях, должна быть организована таким образом, чтобы она могла обеспечивать и управлять потоком информации (G2G/G2E, G2B) посредством взаимодействия. Межведомственный обмен информацией должен осуществляться через "Информационную систему электронного правительства"(ИСЭП), правила и стандарты должны быть установлены при интеграции данных между операционными системами и платформами, а информационные системы, ресурсы и базы данных государственного значения должны быть размещены в "Правительственном облаке". Современные технологии требуют, чтобы соответствующие средства связи были готовы и доступны.

В зависимости от использования услуги, различные программные пакеты могут требовать многоцелевых типов связи и коммуникаций (5G, LoRa, высокоскоростные оптоволоконные линии и т. д.) в соответствии с их назначением. Для того чтобы правительственные и бизнес-структуры могли применять указанные виды связи и коммуникаций, должна быть приведена в готовность правовая база и инфраструктура, приняты соответствующие государственные программы привлечения инвестиций, стимулирования и поддержки.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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