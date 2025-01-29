Когда ЮНЕСКО перестанет работать по двойным стандартам?

Автор: Ибрагим Алиев

Войны неизменно оставляют глубокий след в истории городов, изменяя их архитектуру, разрушая культурное наследие и трансформируя общественное пространство. Разрушенные здания, утраченные памятники и опустевшие улицы становятся немыми свидетелями конфликтов, а восстановление часто меняет облик города навсегда. ЮНЕСКО является одной из главных организаций, которые активно занимается защитой и восстановлением разрушенных культурных объектов, включая их в список Всемирного наследия и разрабатывая программы сохранения исторического облика городов. Однако, делается это все с ее стороны абсолютно недобросовестно, с двойными стандартами. Виной всему - генеральный директор Одри Азуле.

Сегодня она, спустя почти три года после начала войны в Украине, побывала во Львове. По словам Азуле, она приехала подчеркнуть центральную роль, которую культура играет в восстановлении страны, и еще больше усилить поддержку со стороны ЮНЕСКО деятелям искусства и культуры.

"Львов - исторически многокультурный город и жемчужина украинской архитектуры. До войны он уже был одной из культурных столиц страны, местом необычайного художественного изобилия", - пишет мадам Азуле в своем профиле в соцсети Х.

Несомненно, она права и никто не оспаривает то, что украинские города, их архитектура, культурное наследие пострадали от жестокой войны. Но, хотим напомнить Одри Азуле, как выглядит ныне город Агдам.

И как он выглядел до

До Первой Карабахской войны Агдам был одним из развитых городов Азербайджана, известным своей промышленностью, культурными традициями, историческими памятниками и архитектурой.

Город был важным промышленным и сельскохозяйственным центром. Здесь работали предприятия по переработке винограда, консервные заводы, шелкопрядильные фабрики и хлопкоочистительные комбинаты. Город также славился производством строительных материалов.

В Агдаме действовали театры, музеи, школы и профессиональные учебные заведения. Особое значение имели местные музыкальные традиции, связанные с мугамом. В городе родился Хан Шушинский - один из выдающихся исполнителей мугама.

До войны в Агдаме находились исторические мечети, мавзолеи, крепостные сооружения. Одним из символов города была Агдамская мечеть, построенная в XIX веке

Город был оживленным и многолюдным: работали магазины, рынки, школы, спортивные объекты, проводились культурные мероприятия.

Армяне сравняли все с землей. Теперь город называют "Городом-призраком" или "Хиросимой Кавказа".

Конечно, после освобождения Агдама, как и во всем Карабахском экономическом районе Азербайджана, идут восстановительные работы и город, несомненно, обретет былую славу.

Одри Азуле возглавляет ЮНЕСКО с 15 ноября 2017 года. С того момента по сегодняшний она не удосужилась упомянуть трагическую судьбу Агдама или выступить с инициативами по восстановлению его разрушенного культурного наследия. За более чем семь лет на посту Генерального директора ЮНЕСКО она ни разу не выразила официальную обеспокоенность по поводу полного уничтожения города, не внесла его объекты в списки культурного наследия, требующего срочной защиты, и не инициировала программы восстановления исторических памятников. Только Агдамский комплекс Имарят и мечеть Джума были внесены в Предварительный список ЮНЕСКО.

И то, это ничего не гарантирует, потому что:

- Объекты остаются на стадии рассмотрения, и их окончательное включение зависит от дальнейшей оценки.

- Может находиться в списке годами - некоторые объекты остаются в нем десятилетиями, так и не получая окончательного статуса.

Для продвижения процесса требуется международное внимание, экспертиза и политическая воля со стороны организации, но ЮНЕСКО совсем этим не занимается. Азуле, несмотря на неоднократные предложения со стороны Азербайджана, ни сама не приехала, ни послала какую-нибудь делегацию.

Этот откровенный подход двойных стандартов заставляет задуматься: почему ЮНЕСКО активно вовлекается в восстановление культурного наследия в одних странах, но демонстративно игнорирует трагедии других? Разве разрушенные мечети, театры и музеи Агдама менее ценны, чем архитектурные памятники Львова? Конечно нет. Львов - это важный исторический и культурный центр, и его сохранение имеет огромное значение. Но точно так же имеют значение проблемы Агдама, который был полностью уничтожен и нуждается в восстановлении.

Спустя почти три десятилетия после уничтожения Агдама, оккупации Карабаха, ЮНЕСКО не предприняло никаких положительных шагов. Во время многолетней оккупации даже кое-как уцелевшие исторические объекты подвергались вандализму и осквернению. Азуле в курсе всего этого, ибо отчеты и документы от Азербайджана она получала не раз.

Сегодня Азербайджан восстанавливает, реставрирует все своими силами, без помощи ЮНЕСКО. Агдам возрождается из руин, в Карабахе прокладываются новые дороги, строятся современные жилые комплексы, реставрируются памятники. Однако молчание возглавляемой Одри Азуле ЮНЕСКО, ясно дает понять, что для них существуют "удобные" и "неудобные" трагедии.

Если ЮНЕСКО действительно стоит на страже культурного наследия, то его генеральный директор должна признать ошибки своей организации и, наконец, обратить внимание на все, что было разрушено армянами в Карабахе. И это не только Агдам.