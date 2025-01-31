https://news.day.az/politics/1726776.html В Баку проходит конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" - ФОТО В Баку начала работу международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".
В Баку проходит конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" - ФОТО
В Баку начала работу международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".
Как передает Day.Az, на мероприятии ожидаются выступления председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, профессора публичного права Университета Лазурного берега Кристиана Валлара, депутата парламента Азербайджана Турала Гянджалиева, основателя и главного редактора французского новостного портала Musulmans en France, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн и других.
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