Врач-армянка в Ставрополье убивала азербайджанских детей

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Еще в самом начале карабахского конфликта из Армении начали просачиваться слухи о том, что армянские врачи намерено убивают младенцев при родах у рожениц-азербайджанок или же назначают женщинам такое лечение, которое ведет к гибели плода или выкидышу. В советское время, когда все были как бы "братья", в это не хотелось верить. Но и в последующие годы подобные факты нет-нет да попадали в медиа. В частности, такие нацистские замашки водятся за врачами армянской национальности, работающими в России. Следуя уродливой идеологии, эти так называемые врачи осуществляют тихий геноцид азербайджанцев, прерывая беременности или убивая младенцев при родах. Пещерную ненависть, превращающую человека в зверя, не удалось скрыть под белым халатом.

Накануне в соцсетях была распространена запись, сделанная армянкой, работающей гинекологом в Ставрополе. Это существо хвастает тем, что убивает азербайджанских детей еще в утробе матери. Зовут существо Ольга. Пост она оставила в ноябре и не ожидала, что он попадется на глаза азербайджанским блогерам и ее найдут, выяснят ее место работы. Теперь детоубийца в панике и срывающимся голоском рассказывает кому-то, что засветилась. Судя по всему, существо не раскаивается в своих деяниях, а армянские друзья по соцсетям советуют ей залечь на дно, пока все не успокоится, сочувствуют и не осуждают. Но жизнь существа вряд ли теперь будет спокойной.

А правоохранителям Ставропольского края стоит обратить внимание на то, чем занимаются лица армянской национальности на территории России.