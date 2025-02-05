В Кремле отказались комментировать предварительный отчет о крушении самолета AZAL

В Кремле отказались комментировать предварительный отчет, опубликованный вчера министерством транспорта Казахстана о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ Актау 25 декабря 2024 года.

Как сообщает в среду Day.Az, отвечая на вопрос российских журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из президентской администрации России этот вопрос "не считают возможным" комментировать.

При этом он заявил, что соответствующие ведомства РФ внимательно изучат данный отчет.

Отметим, что 4 февраля министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Согласно данным отчета, самолет получил множественные сквозные повреждения от инородных металлических объектов.

"Комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования повреждений конструкций ВС. Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - говорится в отчете.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) в Грозном блокировала навигационную систему самолета.

Данные отчета свидетельствуют о том, что экипаж докладывал диспетчеру в Грозном о сбоях в навигации уже в 04:26 (время - UTC), удар по самолету последовал в 05:13.

"В 05:13:31 по записям, полученных с CVR, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. [...] 05:13:56 по записям, полученным с CVR, фиксируется повторный звуковой удар", - говорится в отчете.

В отчете представлены снимки о предварительных причинах аварии борта AZAL, на которых четко видны перебитые осколками ПВО гидравлические системы.