Почтена память Национального героя Мубариза Ибрагимова

7 февраля по случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова группа военнослужащих Азербайджанской армии посетила могилу нашего шехида и почтила его память, возложив на нее цветы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, на мероприятии, прошедшем затем в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал государственный гимн.

Выступившие на церемонии отметили, что Азербайджан всегда был богат на подвиги своих сыновей и дочерей, рассказали о храбрости и героизме Мубариза Ибрагимова. Особо было подчеркнуто, что героизм всех наших шехидов всегда будет жить в памяти нашего народа. Было доведено до сведения, что согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за исключительные заслуги и проявленную доблесть в защите независимости и территориальной целостности нашей страны гизирь Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов был посмертно удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".

Затем участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик о жизни и боевом пути шехида.

В завершение творческий коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова исполнил музыкальные произведения, посвященные памяти наших шехидов и воспевающие патриотизм и героизм.