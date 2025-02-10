В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об отношениях между Баку и Москвой.

Day.Az представляет публикацию:

Если в российском Совбезе действительно "прорабатывают ответные меры" против Азербайджана, и прорабатывают их именно так, как пишет "НЕЗЫГАРЬ", то тут одно из двух: либо источники лгут, либо в конторе Дмитрия Медведева не обладают вообще никакой актуальной информацией.

Если вкратце, то меры эти - блокировка денежных переводов из РФ, остановка нефтепровода Баку-Новороссийск, попытка реализовать МТК "Север - Юг" только прямым морским сообщением с Ираном, старый добрый Россельхознадзор с его "паразитами в азербайджанской продукции", а также заигрывание с идеей лезгинского сепаратизма.

Самое смешное, что обзор этих "инструментов" заканчивается выводом про то, как Россия, цитата, "практически безболезненно для себя может поставить Азербайджан на грань экономического коллапса".

Экспорт азербайджанской нефти через Новороссийск не превышает 1 млн тонн в год, а например в 2022 году составил всего 600 тыс. тонн. Для сравнения, только в 2023 году Азербайджан экспортировал 26 миллионов тонн. В Москве всерьез рассчитывают на то, что Азербайджан не придумает, куда продать 4% (четыре процента!) своей нефти? Серьезно?

Денежные переводы - не менее смешной метод давления. Он мог быть актуальным в начале 2000-х, и уж точно потерял свой смысл после начала украинского конфликта. Большую ставку Москва, очевидно, будет делать на поставки из России в Азербайджан. Продовольствие, зерно, оборудование - наверняка на Старой площади видят это как прямо реальный такой рычаг. И опять возвращаем москвичей в реальность: после 2022 года подавляющее большинство импортируемой из РФ продукции на полках бакинских магазинов сменилось на продукцию из других стран (в основном, Восточная Европа, ФРГ, Италия и Турция). От макарон до "Вискаса", от лекарств до рыбных консервов. Как-то пережили, экономического коллапса не наблюдали.

Что до импорта и экспорта в целом - опять же, после начала боев в Украине азербайджанским экспортерам - не всем, но большинству - пришлось искать новые рынки сбыта, потому что рынок РФ потерял прежнюю привлекательность как из-за курса рубля, так из-за усложнения финансовых операций и падения покупательской способности населения в России. Ну и немного цифр: по официальной статистике, в 2024 году доля РФ в азербайджанском экспорте составляла всего 4.4% - примерно столько же у Чехии (4.1%) и Хорватии (3.3%). В импорте РФ на втором месте после Китая (17.2% и 17.7% соответственно), далее - Турция (11%), США (7.7%), Австралия и другие страны. Выпадение российского рынка как источника для импорта в течение тех же самых нескольких месяцев может и будет компенсировано за счет как традиционных внешнеторговых партнеров, так и желающих захватить освобождающуюся нишу.

Ну и последнее. Про то, ради чего "НЕЗЫГАРЬ" и публиковал свой текст. О сепаратизме и московских угрозах. Судя по всему, это и есть единственное, на что РФ реально рассчитывает. Совсем недавно Служба госбезопасности Азербайджана проводила спецоперацию как раз на севере страны. Ликвидировали 8, и задержали еще 6 участников группы, связанных с "Лесными братьями" и планировавших теракты на территории страны. Изъяли оружие, СВУ, боеприпасы. Волей-неволей задумываешься, а не было ли у этих злоумышленников помощников с севера? Вопрос риторический.

И опять надо возвращать Совбез РФ в реальность: ребят, мы это уже проходили. Один ваш новый партнер на века, Иран, уже имел похожие планы в Азербайджане. Несколько лет понадобилось на полный разгром иранской сети влияния в стране, многие сбежали. Кто не успел - сел глубоко и надолго. С чего вы взяли, что у вас получится по-другому?