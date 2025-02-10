Баку неприемлет оскорбительные высказывания Валуева

Оскорбительные, угрожающего характера высказывания первого заместителя председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму Николая Валуева, направленные против Азербайджана и азербайджанского народа, совершенно неприемлемы.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно антиазербайджанских высказываний депутата Госдумы Российской Федерации Николая Валуева и шагах, которые будут предприняты в связи с этим, сообщает Day.Az.

"В связи с высказываниями данного депутата против нашей страны его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику, и его въезд в нашу страну запрещен. В целом хотелось бы отметить, что это не первый случай внесения имен депутатов Госдумы России в список "нежелательных лиц". К примеру, ранее в этот список были включены выступающие против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов. С сожалением отмечаем, что эти депутаты, действующие против нашей страны, являются членами правящей партии России - "Единая Россия". Против подобных лиц, которые действуют против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана, против азербайджанского народа, будут предприняты соответствующие шаги в рамках законодательства нашей страны", - сказал он.