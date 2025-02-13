Азербайджан подал иск в Гаагский суд по арбитражному делу против Армении

12 февраля Азербайджан представил в штаб-квартире постоянного Арбитражного суда в городе Гаага исковое заявление по арбитражному делу против Армении на основании Конвенции 1979 года "Об охране живой природы и природной среды Европы" ("Бернская конвенция").

Об этом в четверг сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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