https://news.day.az/politics/1729890.html Азербайджан подал иск в Гаагский суд по арбитражному делу против Армении 12 февраля Азербайджан представил в штаб-квартире постоянного Арбитражного суда в городе Гаага исковое заявление по арбитражному делу против Армении на основании Конвенции 1979 года "Об охране живой природы и природной среды Европы" ("Бернская конвенция").
Азербайджан подал иск в Гаагский суд по арбитражному делу против Армении
12 февраля Азербайджан представил в штаб-квартире постоянного Арбитражного суда в городе Гаага исковое заявление по арбитражному делу против Армении на основании Конвенции 1979 года "Об охране живой природы и природной среды Европы" ("Бернская конвенция").
Об этом в четверг сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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