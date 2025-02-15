https://news.day.az/politics/1730413.html Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и генсеком Совета Европы - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и генсеком Совета Европы - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением текущего сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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