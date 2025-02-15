Состоялись обсуждения между главой МИД Азербайджана и генсеком Совета Европы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с продолжением текущего сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.