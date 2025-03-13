Азер Гараев о широком потенциале для расширения сотрудничества Азербайджана и Северной Македонии

Азербайджан и Северная Македония имеют широкий потенциал для расширения сотрудничества.

Об этом Trend заявил политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

"Дипломатические отношения между Азербайджаном и Северной Македонией были установлены в июне 1995 года. За этот период политический диалог между странами последовательно развивался и сформировалась атмосфера сотрудничества, основанная на взаимном доверии. Республика Северная Македония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

После окончания Второй Карабахской войны в 2020 году Северная Македония была одной из европейских стран, открыто защищавших позицию Азербайджана. Оба государства также поддерживают друг друга в международных организациях. Азербайджан и Северная Македония эффективно сотрудничают в таких организациях, как Организация объединенных наций (ООН) и ОБСЕ", - заявил Азер Гараев.

По его словам, в последние годы политический диалог между нашими странами вышел на новый уровень.

"Официальные визиты и политические консультации свидетельствуют о том, что деятельность в этом направлении активизируется. Доказательством этого является и официальный визит Президента Республики Северная Македония Горданы Сильяновской-Давковой в Азербайджан. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы с Горданой Сильяновской-Давковой, Азербайджан и Северная Македония ведут активную работу по развитию двусторонних отношений", - заявил Азер Гараев.

Политолог отметил, что есть потенциал, который необходимо раскрыть для развития отношений в экономической сфере.

"Экономические отношения между Азербайджаном и Северной Македонией пока не достигли максимума своего потенциала, но есть значительные возможности для развития. Товарооборот между двумя странами увеличивается. Для азербайджанских компаний на рынке Северной Македонии открываются перспективные направления и инвестиционные возможности, в свою очередь для бизнеса Северной Македонии в Азербайджане также существуют привлекательные перспективы и возможности для роста. В конце прошлого года две страны начали сотрудничество в энергетической сфере. Азербайджан начал поставлять газ в Северную Македонию. Как отметил глава государства, в этом году Азербайджан будет регулярно поставлять природный газ на рынок Северной Македонии", - заявил Азер Гараев.

Политолог подчеркнул стратегическую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Азербайджанский природный газ транспортируется в Европу по Южному газовому коридору и Трансадриатическому трубопроводу, способствуя диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения. Экспорт азербайджанского газа стабилизирует энергоснабжение Италии, Греции, Болгарии и других стран. Теперь в список государств, получающих газ из Азербайджана, добавилась и Северная Македония. Вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы, естественно, стимулирует другие страны к сотрудничеству с Азербайджаном в этом направлении. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Европа нуждается в азербайджанском газе", - сказал политолог.

Азер Гараев заявил, что транспортные проекты, реализуемые в регионе с участием Азербайджана, в том числе Средний коридор и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, создают новые возможности для Северной Македонии.

"Северная Македония заинтересована в интеграции в транспортные узлы между Европой и Азией. Баку может выступить в этом плане стратегическим партнером. Расположение Азербайджана на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг облегчает Северной Македонии выход в регион Южного Кавказа и Центральной Азии. Это позволит укрепить логистические связи двух стран и увеличить объемы торговли", - сказал он.

Политолог отметил, что углубление сотрудничества в сфере энергетики, увеличение товарооборота, изучение инвестиционных возможностей, а также сотрудничество в сфере образования и культуры будут отвечать интересам обеих стран.

"Отношения между Азербайджаном и Республикой Северная Македония развиваются в атмосфере дружбы и стратегического сотрудничества. Линия Баку-Скопье имеет особое значение в контексте энергетической безопасности Европы и обеспечения стабильности в регионе. Реализуемые проекты в энергетической, торговой, транспортной и других сферах не только будут отвечать взаимным интересам двух стран, но и будут способствовать устойчивому развитию региона в целом", - заявил Азер Гараев.