Миру необходимо прекратить существующие конфликты и сесть за стол переговоров

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Группы по инвестициям и развитию ARTOC Шафик Габр в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что если мир не прекратит существующие конфликты, число которых уже превышает 30, и если переговоры не начнутся немедленно, то в ближайшем будущем развитие технологий может сделать их невозможными.

"Международные институты, созданные после Второй мировой войны, больше не выполняют свои функции. Если политические и экономические лидеры, аналитические центры и эксперты не начнут действовать решительно и системно, мир будет дальше скатываться от верховенства права к господству силы", - сказал Ш. Габр.

По его словам, сегодня наблюдается закат "мягкой силы" и рост "жесткой силы".