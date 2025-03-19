https://news.day.az/politics/1738342.html Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу. Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
С 22:20 18 марта до 01:40 19 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Зод, Юхары Шорджа Басаркечарского района и Базарчай Гаракильского района, неоднократно обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
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