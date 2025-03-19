Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

С 22:20 18 марта до 01:40 19 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Зод, Юхары Шорджа Басаркечарского района и Базарчай Гаракильского района, неоднократно обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.