Глубоко укоренившиеся узы дружбы с Азербайджаном станут еще крепче

Наша многовековая древняя традиция Новруза - это повод для нас и в этом году вспомнить о важности мира, братства и солидарности. Надеюсь, что Новруз станет предвестником периода, когда возлагаются надежды на мир во всем мире, а международный диалог и сотрудничество достигают новых уровней.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говоиртся в поздравительном послании Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новрузю

Передав главе нашего государства и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Новруз байрамы, когда природа возрождается, земля просыпается и расцветают надежды, Президент Турции отметил, что искреннее желание и в этот Новруз байрамы - укрепить глубоко укоренившиеся узы дружбы и братства между нашими странами и еще больше усилить наше сотрудничество.

"По случаю этого знаменательного дня желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - будущего, полного мира, процветания и благополучия", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.