Папа Римский приветствовал согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Папа Римский Франциск выразил удовлетворение в связи с тем, что Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного договора, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на пресс-службу Папы Римского.

"Я рад, что Армения и Азербайджан договорились о финальном тексте мирного соглашения. Надеюсь, что оно будет подписано в ближайшее время и внесет вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе", - заявил понтифик.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.