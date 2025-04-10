Израиль поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию встречи Тель-Авив-Анкара в Баку

Израиль поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию встречи представителей Тель-Авива и Анкары в Баку.

Об этом говорится в публикации пресс-службы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "Х", сообщает Day.Az.

"По поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху вчера состоялась встреча военно-политической делегации во главе с руководителем Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, в том числе представителей министерства обороны и сил безопасности, с их турецкими коллегами. Израиль благодарит Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за организацию этих важных переговоров. Каждая из сторон представила свои интересы в регионе. Договорились продолжать диалог для поддержания региональной стабильности", - говорится в публикации.

Отметим, что минувшим днем в Баку состоялась встреча между представителями Турции и Израиля. На встрече делегации обсудили создание механизма бесконфликтности в Сирии.