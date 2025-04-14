https://news.day.az/politics/1744622.html Минсельхоз Азербайджана наделен новым полномочием - УКАЗ Полномочие по проведению мероприятий, связанных с созданием агропарков и регулированием деятельности агропарков со стороны государства, возложено на министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
Минсельхоз Азербайджана наделен новым полномочием - УКАЗ
Полномочие по проведению мероприятий, связанных с созданием агропарков и регулированием деятельности агропарков со стороны государства, возложено на министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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