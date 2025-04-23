https://news.day.az/politics/1747037.html Между Азербайджаном и Китаем отменяется визовый режим Между Азербайджаном и Китаем отменяется визовый режим.
Между Азербайджаном и Китаем отменяется визовый режим
Между Азербайджаном и Китаем отменяется визовый режим.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".
Соглашение подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Китая Ван И.
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