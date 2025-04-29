Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан

Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на правительство Южной Кореи, на эту должность назначен Канг Ким Гу.

До этого назначения он был временным поверенным в делах в посольстве Южной Кореи в Мьянме.