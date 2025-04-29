https://news.day.az/politics/1748693.html Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на правительство Южной Кореи, на эту должность назначен Канг Ким Гу. До этого назначения он был временным поверенным в делах в посольстве Южной Кореи в Мьянме.
Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан
Южная Корея назначила нового посла в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на правительство Южной Кореи, на эту должность назначен Канг Ким Гу.
До этого назначения он был временным поверенным в делах в посольстве Южной Кореи в Мьянме.
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