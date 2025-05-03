В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как за пост посла Армении в США развернулась ожесточенная борьба.

Day.Az представляет публикацию:

За пост посла Армении в США развернулась ожесточенная борьба. Как пишут армянские СМИ, сразу двое кандидатов бьются не на жизнь, а на смерть за хлебное место: депутат Арсен Торосян и министр труда Нарек Мкртчян.

"В ближайшее время заканчиваются полномочия действующего посла Лилит Макунц, и грызня за ее кресло в самом разгаре", - пишут журналисты.

Оба кандидата - те еще персонажи. Оба не стесняются вылизывать Пашиняну все места ради назначения. Торосян, например, стал ездить с Воваевичем буквально во все поездки, постоянно защищает его в соцсетях и чуть ли кроет матом оппозицию. Недавно он и вовсе прямо в парламенте порвал бланк законопроекта об импичменте Пашиняна.

Мкртчян пытается понравиться шефу иначе: он козыряет своими зарубежными связями, регулярными поездками в США. Забавно, что среди достоинств Мкртчяна журналисты отдельно подчеркивают, что он, цитата "присутствовал на инаугурации Трампа и даже успел сфотографироваться с Марко Рубио".

Успел сфотографироваться! Вот это достижение!

Один рвет глотку в интернете, второй - фоткается с американцами. Вот и весь список кандидатов на один из ключевых дипломатических постов в Армении.

Игра была равна, играли два говна.